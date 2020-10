Calano vistosamente i casi di positivi al covid-19 in casa Genoa.



I tamponi di controllo eseguiti ieri sui sette calciatori ancora infettati dal coronavirus in ben cinque casi hanno dato esito negativo. Da domani quindi, una volta ottenuta l'idoneità per riprendere l'attività fisica, a Pegli si rivedranno dopo oltre tre settimane anche i volti di Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager e Davide Zappacosta.



Restano ancora in quarantena, invece, i positivi Darien Males e Petar Brlek