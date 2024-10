Getty Images

Emerge un nuovo retroscena riguardo all'incontro a porte chiuse tenuto giovedì sera tra alcuni rappresentanti dei Genoa Club e l'amministratore delegato del GrifoneSecondo quanto ricostruito da Repubblica, il dirigente rossoblù si sarebbe scagliato pesantemente contro, ormai ex Global Director del Genoa, imputandogli esplicitamente la responsabilità della retrocessione nella stagione 2021-22, la migliore con la 777 Partners al timone del club: "- avrebbe dichiarato Blazquez -. Mi riferisco a quelli bravi perché ne ha sbagliati anche tanti".

Il riferimento di Blazquez è al doppio cambio in panchina avvenuto nel corso del campionato di tre anni quando il Grifone, in piena lotta per non retrocedere, a novembre decise di sostituire il tecnico Davide Ballardini con Andrij Shevchenko e un paio di mesi più tardi, visti i pessimi risultati collezionati dall'ex centravanti del Milan, di esonerare anch'egli chiamando dal Belgio il semi-sconosciuto allenatore tedesco Alexander Blessin, che non riuscì a evitare la retrocessione in Serie B.Blazquez ha poi aggiunto che da qualche mese Spors non ha più compiti all'interno del Genoa: