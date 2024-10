Genoa, Blazquez: "Coda alla Samp? E' stata l'unica a cercarlo..."

NurPhoto via Getty Images

Nel corso del lungo incontro pubblico avuto ieri sera con i rappresentati dei club dei tifosi, l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, ha risposto a chi gli chiedeva lumi sul tanto discusso passaggio avvenuto in estate di"Coda un anno fa è rimasto con noi fino a fine agosto, quando la Cremonese lo ha preso in prestito - ha spiegato il dirigente spagnolo - Quest'anno non volevamo attendere così a lungo, pagandoli due mesi di stipendio, cioè quasi mezzo milione di euro, compresi i contributi.ma il mancato cambio di proprietà ha interrotto la trattativa.. Uno di questi, tra l'altro, è già scattato alla cinque presenza in campo”.

Da qui la decisione del club rossoblù di cedere il giocatore, fuori dai piani tattici di Alberto Gilardino ma destinatario di un cospicuo stipendio, ai cugini blucerchiati malgrado i mugugni di una piazza che non vedeva di buon occhio l'operazione.