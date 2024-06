Genoa, Blazquez libera Sbravati per la Juve: "Vuole fare un'esperienza diversa"

Getty Images

Adesso non ci sono più dubbi:è pronto a diventare il nuovo responsabile del settore giovanile della Juventus.A confermare una voce che circola da mesi è stato ieri l'amministratore delegato del Genoa, Andres Blazquez, che nel corso di una lunga intervista televisiva ha di fatto congedato colui che per 16 anni è stato a capo del florido vivaio rossoblù: “Io e Sbravati abbiamo un rapporto straordinario – ha rivelato il dirigente del Grifone a Telenord –è stato un processo molto lungo e pensiamo che sia anche una cosa positiva perché abbiamo un rapporto stupendo con la Juventus e sLa partenza di Sbravati non era nei nostri piani, ma i cambi erano condivisi anche con Michele e prevedevano di fare una strategia differente. Ha fatto un lavoro fantastico, ha collaboratori fantastici: ora cambieremo".

Malgrado i comprensibili timori suscitati nei tifosi rossoblù dalla partenza di colui che per oltre un decennio e mezzo ha lanciato decine di ragazzi nel calcio professionistico, Blazquez assicura che la politica societaria sul vivaio non cambierà. Anzi l'attenzione e gli investimenti sul settore verranno potenziati anche grazie alla creazione della nuova casa delle giovanili: "Sono cambiate le regole e ora sarà più complicato tenere giocatori nazionali.Prima tante cose che volevamo fare non si potevano fare perché un posto nostro non c’era. Ora. Prima era impossibile. I lavori vanno avanti e c’è stata qualche difficoltà di tipo burocratico. Speravamo di finire prima, ma abbiamo due o tre mesi di ritardo. Ma non c’è nessun problema”.