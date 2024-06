Genoa, ci risiamo: Zanoli torna d'attualità. Ma piace anche un esterno della Juve

Getty Images

Un anno dopo la lunga ed estenuante telenovela andata in onda la scorsa estate, il tormentato rapporto tra ilpotrebbe conoscere un clamoroso remake.Dopo essersi corteggiati per mesi nella penultima finestra di mercato, i rossoblù e il terzino di proprietà del Napoli hanno mandato all'aria delle nozze troppo spesso date per imminenti. Ad agosto il terzino 23enne ha preferito accasarsi alla Salernitana, costringendo il Grifone a cercare altre soluzioni per la propria fascia destra. Interne nell'immediato, con le conferme di Sabelli e Hefti; esotiche a gennaio, con l'innesto dell'anglo giamaicano Deje Spence.

Proprio, per il riscatto del cartellino di quest'ultimo,La stagione trascorsa a Salerno non è stata delle migliori per il ragazzo, complice anche la retrocessione piuttosto mesta del club granata in Serie B, e l'eventuale ritorno a Genova, dove ha già giocato due anni fa con la Sampdoria, potrebbe essere l'occasione giusta per rilanciarsi.Zanoli tuttavia non è l'unico profilo seguito dai dirigenti rossoblù per la propria corsia destra., ormai da qualche settimana,il profilo di un altro giovane terzino, in questo caso di proprietà della Juventus. Si tratta di, 21enne cresciuto nel vivaio bianconero e reduce da un'ottima stagione al Pisa in Serie B, culminata in un bottino di tre reti e altrettanti assist.

In entrambi i casi il Genoa vorrebbe prelevare il giocatore in prestito con diritto di riscatto.