Genoa, c'è l'alternativa a Balotelli: è l'ex Bayern Choupo-Moting

57 minuti fa

Mario Balotelli continua a restare nella lista dei rinforzi del Genoa di Alberto Gilardino ma il suo futuro sbarco in rossoblù resta al momento un enigma legato a diverse incognite di incerta risoluzione.



Anche per questo motivo il Grifone, bisognoso di rimpolpare anche numericamente una rosa ridotta all'ossa da una serie impressionante di infortuni, si guarda attorno alla ricerca di possibili alternative all'attaccante bresciano.



Tra questi, secondo quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX, sii guarderebbe con un certo interesse alla situazione di Eric Choupo-Moting. L'attaccante camerunense di passaporto tedesco, nato nel 1989, è rimasto senza contratto dopo la fine del suo legame pluriennale con il Bayern Monaco ed è da tempo alla ricerca di una nuova squadra dopo aver vestito in passato anche la maglia del Paris Saint Germain.