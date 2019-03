Se dal campo ultimamente arrivano solo cattive notizie, qualche ragione per sorridere Cesare Prandelli la può trovare dall'infermeria.



Dopo aver riabbracciato sabato scorso contro il Parma il rientro in campo di Lapadula, domenica con la Juventus l'allenatore del Genoa potrebbe riavere a disposizione altri due lungodegenti: Mazzitelli e Favilli.



In particolare proprio quest'ultimo è uno dei giocatori più attesi dal tecnico rossoblù , non solo perché non l'ha praticamente mai avuto a disposizione fin qui in stagione ma anche perché per le sue caratteristiche tecniche e fisiche può rivelarsi una pedina importante per garantire valide alternative ad un attacco con gravi problemi realizzativi.



Contro i bianconeri infine dovrebbe tornare regolarmente tra i pali Ionut Radu, assente al Tardini per un fastidio muscolare che sembra ormai alle spalle.