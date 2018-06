La voce che rimbalza dal Portogallo è ferma e decisa: Lisandro Lopez sarà a breve un nuovo giocatore del Genoa.



Secondo il quotidiano A Bola il club rossoblù avrebbe già raggiunto l'intesa con il Benfica per riportare in Italia, a titolo temporaneo, il difensore argentino che negli ultimi sei mesi era stato girato sempre in prestito all'Inter, dove però è rimasto praticamente semi-inutilizzato per l'intero girone di ritorno.



Sul 28enne sudamericano il Genoa potrà esercitare alla fine della prossima stagione il diritto d'acquisto ad una cifra prestabilita che tuttavia non è ancora stata resa nota. L'operazione dovrebbe concludersi nei primi giorni della prossima settimana.