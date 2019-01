Intervenuto a margine di un evento di beneficienza al Circolo Sportivo "Merlino" di Sestri Ponente in favore delle vittime della tragedia del Ponte Morandi, il capitano del Genoa, Mimmo Criscito, ha parlato ai media presenti della stagione del club rossoblù e delle future mosse di mercato.



CAMPIONATO - "Vogliamo fare un girone di ritorno all'altezza. In quello d’andata ci sono state partite dove abbiamo fatto bene, altre meno. In alcune gare siamo stati sfortunati, in altre ci abbiamo messo del nostro. L’importante è lavorare e fare sì che le difficoltà si trasformino in cose positive”.



DIFESA - "Seconda peggior difesa? Abbiamo subito tanti gol, ma ci sono state alcune trasferte dove abbiamo presi 4, 5 reti. Bisogna lavorare e difendere in undici. La colpa è di tutti"



ROG - "Arriva Rog? Questo bisogna chiederlo alla società, io penso a fare il calciatore. Dovesse poi arrivare un calciatore forte come Rog, sarebbe il benvenuto nello spogliatoio.



CESSIONI - "Tutti noi speriamo intanto di non perdere giocatori importanti come Kouame, Piatek, Romero. Il polacco non me l'aspettavo così forte, già in ritiro avevamo capito di che pasta fosse fatto ma non credevamo che avrebbe avuto un impatto del genere con il campionato di Serie A. Quanto a Kouame, è molto bravo e lo sta dimostrando: speriamo solo faccia qualche gol in più”.