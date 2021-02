La sua gara contro il Torino è durata poco più di un quarto d'ora. Poi unha costrettoad alzare prematuramente bandiera bianca, lasciando spazio ad un Edoardo Goldaniga che non lo ha fatto certo rimpiangere.Ora però il capitano rossoblù, ma anche i tifosi del Grifone, attendono di capire entità e tempi di recupero di un guaio fisico che potrebbe costare qualche turno di stop al difensore partenopeo. ​“Mi è dispiaciuto uscire dopo 15 minuti. Ma" ha scritto Criscito a fine gara sul proprio profilo Instagram riferendosi al suo infortunio, prima di elogiare i compagni per il pareggio strappato ai granata: "Siete stati grandi. Come sempre avete lottato su ogni pallone e abbiamo portato a casa un punto importante“.