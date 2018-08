Andrea Favilli segna ancora ed Enrico Preziosi si frega le mani.



Dopo la doppietta con cui la scorsa settimana il giovane attaccante pisano ha trascinato la Juventus alla vittoria sul Bayern Monaco, nella notte il possente e promettente centravanti si è ripetuto contro le Mls All Star, la selezione dei migliori giocatori del massimo campionato americano. Questa volta il suo gol non è bastato ai bianconeri per vincere l'amichevole (poi comunque conquistata ai calci di rigore) ma ha aumentato la sensazione che l'ex Ascoli possa essere uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano che verrà.



Una notizia che fa sorridere la Juve, che si ritrova in casa un potenziale campioncino, ma anche il Genoa, prossimo beneficiario dei servigi di Favilli. Proprio ieri infatti, a poche ore dalla sua terza rete in maglia bianconera, Grifone e Vecchia Signora avevano trovato l'accordo per il trasferimento in Liguria del ragazzo. Un accordo che rappresenta un importante investimento da parte di entrambe le società sul futuro del giocatore. Il diritto di riacquisto a quasi 25 milioni, il doppio di quanto Genoa pagherà il suo cartellino in 12 mesi, consentirà alle due società di sfruttare al meglio l'auspicabile esplosione di Favilli. I rossoblú realizzerebbero un'importante plusvalenza, i bianconeri avrebbero già in casa con un investimento relativamente modesto il loro nuovo possibile bomber.



Insomma, Favilli segna e trascina la Juve. Ma a sorridere è anche il Genoa.