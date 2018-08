Giorgio Perinetti fa due confessioni sul mercato del Genoa.

La prima è che le trattative in entrata sono praticamente terminate; la seconda è che il Grifone ha provato recentemente a tesserare almeno due giocatori del Palermo.



"Ora che abbiamo chiuso definitivamente il mercato in entrata posso ammettere che un paio di giocatori del Palermo avevano stimolato il nostro appetito - ha dichiarato Perinetti a Mediagol.it - Abbiamo fatto però altre scelte e abbiamo deciso di dedicarci ai movimenti in uscita. Nomi non ne faccio, ma nella nostra lista c’erano diversi profili dei rosanero che ci stuzzicavano”.



Nonostante il riserbo tenuto dal direttore generale del Grifone, tra i profili dei calciatori in forza ai rosanero che nei mesi passati hanno attirato la sua attenzione c'erano quasi sicuramente quelli del centravanti macedone Ilja Nestorovski e del difensore Andrea Rispoli.