Resta caldissimo l'asse di mercato tra Genoa e Inter.

Oltre a discutere del possibile sbarco in nerazzurro di Felipe Caicedo, o in alternativa di Mattia Destro, lombardi e liguri starebbero meditando anche il ritorno a Pegli di Eddie Salcedo.



L'attaccante 2001, cresciuto proprio nel vivaio rossoblù, è tornato alla Pinetina dopo aver terminato il non felice semestre di prestito allo Spezia. La sua permanenza alla corte di Simone Inzaghi, tuttavia, appare soltanto temporanea.



L'Inter infatti sta pensando di parcheggiare nuovamente altrove l'italo-colombiano e una delle possibili destinazioni porta proprio nella Genova rossoblù.