Getty Images

Genoa, dall'Argentina sono sicuri: accordo raggiunto per Benedetti

un' ora fa



Potrebbe arrivare dall'Argentina l'ultimo rinforzo di questo mercato estivo per il Genoa.



Voci sempre più insistenti che rimbalzano dal Sudamerica danno infatti per imminente lo sbarco in rossoblù dell'esterno sinistro Gaston Benedetti dell'Estudiantes.



Gli agenti del giocatore classe 2001, avrebbero rivelato alla stampa di Buenos Aires l'avvenuto accordo tra la società platense e quella ligure per il trasferimento del ragazzo in Italia a titolo definitivo. Le cifre dell'operazione non sono state rese note ma è stato rivelato come l'Estudiantes terrebbe per sé una percentuale sull'eventuale futura rivendita di Benedetti da parte del Genoa. L'ultimo tassello per completare il puzzle resta ora la stipula del contratto tra i rossoblù e il calciatore che nei mesi scorsi ha ottenuto il passaporto italiano e dunque non occuperebbe uno slot da extracomunitario nell'organico del Grifone.