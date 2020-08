Prende lentamente forma il Genoa targato Rolando Maran.



Ieri il nuovo tecnico rossoblù ha partecipato a Pegli ad un vertice con i dirigenti del Grifone, stabilendo le linee guida da seguire sul fronte mercato.



Tra le decisioni prese anche quelle di procedere con il riscatto di due pedine già presenti in Liguria ma il cui cartellino appartiene al Sassuolo: si tratta del difensore Edoardo Goldaniga e del centrocampista Francesco Cassata.



Entrambi dunque prolungheranno il proprio soggiorno in rossoblù, divenendo a tutti gli effetti tesserati del Genoa per una cifra complessiva di circa 10 milioni di euro.