Genoa, duello con la Fiorentina per un centrocampista del Napoli

AFP via Getty Images

Guarda anche in casa Napoli il Genoa alla ricerca di un centrocampista da regalare ad Alberto Gilardino.Il club rossoblù avrebbe infatti individuato nel 25enneil rinforzo ideale per puntellare il proprio reparto.Il nazionale svedese di origini haitiane, acquistato un anno fa dai partenopei che lo prelevarono a titolo definitivo pagandolo 12 milioni di euro dai francesi dello Stade Reims, è in procinto di salutare il San Paolo ma vorrebbe proseguire la sua esperienza in Italia., la quale tuttavia potrebbe decidere di abbondonare la pista per virare nettamente sullo juventino Weston McKennie.

Interditore molto mobile, nell'ultima stagione Cajuste ha disputato 35 partite in tutte le competizioni, molte da subentrante e senza mai trovare la via del gol.Il Napoli pare disposto a cedere il ragazzo anche