Genoa-de Gea: ci siamo. Trattativa ai dettagli, prossime ore decisive

O almeno tutti gli indizi lasciano intendere che questa sarà la soluzione della trattativa in essere da un paio di giorni tra il 33enne portiere spagnolo e il club rossoblù.Malgrado dalla società ligure trapeli il massimo riserbo relativamente alla questione, fonti molto vicine al Grifone affermano cheSe da parte sua l'ex estremo difensore del Manchester United, rimasto svincolato nell'ultimo anno, ha dato il suo consenso al trasferimento in rossoblù, dall'altra anche il club, che inizialmente si era preso qualche giorno di riflessione, sembra essersi convinto della bontà dell'operazione.

il classe 1990 dopo aver disputato un paio di stagioni in prima squadra con i colchoneros si è trasferito nel 2011 allo United, diventando. In Inghilterra de Gea ha giocato per 12 stagioni, vincendo 8 titoli, tra cui un campionato e un'Europa League e stabilendo anche i record di presenze e di cleen-sheets precedentemente appartenuti a un monumento della storia del Man United come Peter Schmeichel. Con la nazionale spagnola ha inoltre collezionato 36 presenze, prendendo parte, da riserva, a due mondiali e due europei.

Rimasto inattivo nell'ultimo anno, dopo la fine del suo rapporto con gli inglesi,. Un'immagine che in molti hanno interpretato come la fine del suo periodo di attesa lontano dal campo.