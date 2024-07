Genoa, UFFICIALE: Yeboah sbarca in America

Getty Images

Ora è ufficialeIl club rossoblù e l'attaccante classe 2000 hanno interrotto il proprio rapporto, iniziato nel gennaio 2022 e proseguito a singhiozzo nelle due stagioni successive.Dopo tre prestiti consecutivi, tra Augusta in Germania, Montpellier in Francia e Standard Liegi in Belgio, Yeboah ha deciso di trasferirsi oltreoceano, accettando la proposta a titolo definitivo del Minnesota United. Il giocatore ha firmato un contratto triennale con l'opzione per la quarta stagione. "Il club - si legge nella breve nota diramata dalla franchigia a stelle&strisce - ha ingaggiato l'attaccante italo-ghanese

Con la maglia del Grifone il giovane attaccante ha disputatotra Serie A, B e Coppa Italia,al Venezia nel turno inaugurale del campionato cadetto nell'agosto 2022. Tra il settembre 2021 e il marzo successivo ha inoltre collezionato quattro apparizioni con l'Under 21 azzurra e preso parte a uno stage con quella maggiore allora diretta da Roberto Mancini.