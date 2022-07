Non sarebbe la destinazione bensì il mittente a far titubare Radu Dragusin.



Il 20enne difensore rumeno, da giorni al centro della trattativa che porterà Andrea Cambiaso dal Genoa alla Juve facendo compiere a lui il percorso inverso, non ha ancora sciolto le proprie riserve riguardo al suo futuro in riva al Mar Ligure. Un atteggiamento che sta bloccando anche lo sbarco dell'esterno rossoblù a Vinovo.



A far irritare Dragusin non sarebbe però la possibilità di passare a titolo definitivo al Grifone ma il trattamento riservatogli dalla Vecchia Signora. Secondo una ricostruzione apparsa oggi sulle pagine de Il Secolo XIX, il giocatore avrebbe mal digerito la decisione dei bianconeri di lasciarlo andar via malgrado un contratto in scadenza nel giugno 2025.



Sempre secondo il quotidiano genovese, un'eventuale diniego di Dragusin a trasferirsi in rossoblù non inficerebbe comunque l'arrivo di Cambiaso alla Juventus, finendo al limite per modificare le condizioni dell'operazione.