E' ormai davvero ai dettagli la trattativa per il trasferimento alla Juventus di Andrea Cambiaso.



Già da diversi giorni ormai la società bianconera e il Genoa hanno trovato l'intesa per il passaggio in Piemonte del 22enne esterno ligure. Ai rossoblù andranno una quota fissa in denaro, oscillante tra i 4 e i 5 milioni di euro, più il cartellino di un giovane di proprietà juventina. Proprio quest'ultima voce sta però rallentando l'esito di un'operazione che avrebbe già potuto chiudersi da tempo. Radu Dragusin, il giocatore destinato a passare da Torino a Genova, continua a titubare, indeciso se accettare o meno il trasloco al Grifone.



L'impressione è che comunque, Dragusin o meno, Cambiaso diventerà presto un tesserato bianconero. Anche se il suo soggiorno a Vinovo potrebbe essere più breve di quanto sperato. Almeno per il momento. Prima di diventare a tutti gli effetti un giocatore della Vecchia Signora, il laterale genovese potrebbe essere mandato in prestito altrove per una stagione, collezionando un'ulteriore esperienza in Serie A.



A tal proposito, secondo Tuttosport, Salernitana e Bologna avrebbero già chiesto informazioni.