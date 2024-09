Genoa e Samp, Bucci: "Progetto stadio pronto entro un mese". Abodi: "Il Ministero è a disposizione della città"

A Genova qualcosa di muove (forse) sul fronte stadio.Dopo mesi di stallo e di rinvii, la vicenda relativa all'ammodernamento del Luigi Ferraris sembra tornare d'attualità. A riaccendere i riflettori sull'impianto di Marassi, da sempre, è stato ieri pomeriggio il sindacoa margine dell'inaugurazione della nuova Casa della Vela: “, la porteremo a Roma immediatamente per rispettare le linee guida e le date del ministero - ha assicurato il primo cittadino - ci sono le date da rispettare, vogliamo rispettarle e anzi anticiparle per poter partecipare alla scelta per gli Europei di calcio del 2032".

Bucci ha poi aggiunto: "Il fatto di avere uno stadio nuovo che ci consentirà di avere tantissime cose sportive e anche un posto con 35mila persone dove fare musica e altri eventi importanti è significativo. Penso cheParole che hanno trovato l'appoggio del ministro dello sport,, anch'egli presente all'evento genovese: “Credo che le cose giuste vadano fatte a prescindere. La città ha bisogno nell’ambito di una crescita complessiva che vede l’elemento sportivo come qualificante, caratterizzante e visibile. Al di là del fascino degli europei del 2032, penso che Genova possa e voglia farlo”.

L'eventuale restyling del Ferraris permetterebbe allo stadio genovese di entrare in lizza tra le città che contano di ospitare le gare dell'Euro 2032, programmato tra Italia e Turchia.