Dal sogno Triplete all'incubo Zero Tituli: la profezia di Mourinho rischia di ribaltarsi sull'Inter di Inzaghi

Rieccoci, una settimana dopo quel “” che sintetizzava (è questa l’essenza di un titolo) il senso dell’ultimo mese dell’. Oltre allo strillo oggi c’è di più, dopo il doppio capitombolo Bologna-derby che può abbattere psicologicamente un gruppo già al limite della tenuta fisica. Ho il dovere (e il piacere) di essere coerente con quanto detto e scritto nelle settimane scorse:. Viste le deludenti prestazioni delle seconde linee, si può anzi aggiungere che lo ha fatto mettendosi in gioco in prima persona,, che a inizio dicembre aveva cambiato tutta la squadra negli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio, con diversi giocatori in ruoli sperimentali, abbandonando di fatto uno dei due obiettivi stagionali.

Dopo aver visto da vicino il tracollo nel derby, fatico a individuarne il motivo principale tra quello fisico, mentale e tecnico, inteso nell’apporto (molto) limitato di Taremi, Correa e Asllani., dopo l’errore nella fatal Bologna, ha ripagato la fiducia con 90’ di alto livello, reggendo l’uno contro uno con Leao con grande personalità. Altri non sono stati altrettanto produttivi. A differenza di Conte, spesso propenso ad accaparrarsi l’esclusiva dei meriti, Inzaghi ha sempre condiviso con la società gioie e dolori. Sa cheè stata una sua scelta e sa di averla difesa oltre ogni ragionevole evidenza, anche rinunciando a un’alternativa potenzialmente migliore a gennaio. E allo stesso tempo ha accettato il rendimento insufficiente di, che pure al Porto nel triennio 20-23 aveva avuto una media di 26 gol e 16 assist (media stagionale, avete letto bene). E di, mai convincente fino in fondo e sempre più lontano dalle grazie dei suoi tifosi. Che poi si sa, quando San Siro inizia a mormorare, la strada per riconquistare la fiducia diventa così ripida che arrancherebbe anche questo Pogacar.

. Guardiola ha impiegato mesi a riallestire una struttura solida dopo il ko di Rodri, Ancelotti sta ancora cercando il nuovo Kroos e rimpiange ogni giorno il sottovalutato Carvajal. Al di là di una fisiologica imperfezione, però,, non proprio come sa fare Thuram (quasi unico nel suo genere) ma almeno avvicinandone le caratteristiche. Difetti che sono stati oscurati da un gioco armonioso, curato, accurato e pure dispendioso, fatto di continui scambi di posizione e movimenti senza palla. Come spesso accade, il conto si presenta tutto in una volta, quasi all’improvviso. E potrebbe accelerare il restyling della squadra (“ma non sarà una rivoluzione”) preannunciato dal presidente Marotta nel prepartita e iniziato con l’acquisto del croato Sucic.