Genoa e Samp: c'è l'intesa! Pronta la newco che rimodellerà il Ferraris

Mentre fuori dal campo frange di tifosi promettono di darsele di santa ragione, dietro alle scrivanieLe due società avrebbero infatti raggiunto l'intesa per costituire una società partecipata al 50% da ambo le parti che si occuperà della riqualificazione e della successiva gestione del Luigi Ferraris.Secondo quanto riportato questa mattina da Il Secolo XIXprossimo, in concomitanza con il 126° derby della Lanterna, alla presenza anche dei rappresentanti del Comune di Genova, che resterà proprietario dell'impianto.

Il progetto di riqualificazione dello stadio di Marassi prevede una serie didi euro, cifra che i due club si sobbarcheranno in parti uguali. A redarlo è stato lo studio dell'architetto Hembert Penaranda. Il nuovo Ferraris è stato studiato per ospitare eventi anche extra-calcistici che permetterano di viverlo sette giorni su sette, oltre che per ospitare alcune gare dell'Europeo 2032 che l'Italia organizzerà in cooperazione con la Turchia.