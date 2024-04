Genoa e Samp chiedono tempo per la questione stadio. Bucci: 'Resto fiducioso'

L'interesse resta ma i tempi di dilatano. La questione relativa all'acquisto dello stadioe alla conseguente riqualificazione da parte di Genoa e Sampdoria potrebbe subire unSecondo quanto emerso dal vertice di dieci giorni fa, i due club cittadini avrebbero dovuto costituire entro questa settimana un newco coopartecipata al 50% con l'intento di andare a prelevare la proprietà dell'impianto di Marassi. Un'azione preliminare ma fondamentale rispetto ai successivi lavori di ammodernamento che le società intendono eseguire entro il 2026. Malgrado la volontà dinon sia cambiata, i due clubcon la promessa di risolvere il tutto comunque entro la fine della prossima settimana.

Una dilazione che non sembra ad ogni modo preoccupare"Abbiamo chiesto alle due squadre ufficialmente di darsi da fare - ha ammesso il primo cittadino a Primocanale - tirarsi su le maniche alla genovese e dare il loro contributo.Il progetto del nuovo Ferraris, il cui costo dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 milioni di euro, sarà presentato ufficialmente quest'oggi. Bucci però anticipa già quelle che sono le sue aspettative: "Io, sempre vicino al campo, come è la peculiarità dello stadio Ferraris che da un certo punto di vista è il miglior stadio d'Italia per guardare il calcio, perché hai la gente proprio vicina, con tante persone tutte colorate".

Calcio ma non solo. L'impianto di Marassi promette di essere una struttura polifunzionale: "- ha concluso il sindaco - Per fare questo c'è bisogno di uno stadio completamente rimesso a nuovo. Ma nonsoltanto il sabato e la domenica, maInoltre avremo la possibilità di poter mettere dentro concerti da 30.000 persone, così da avere almeno 3 o 4 posti a Genova dove si possono fare cose in grande".