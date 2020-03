Lo stadio Luigi Ferraris continua ad essere una spina nel fianco di Genoa e Sampdoria.



A pungolare le due società riguardo alle responsabilità inerenti la gestione e la manutenzione dell'impianto cittadino è questa volta l’assessore Pietro Piciocchi che nel corso dell'ultimo consiglio comunale si è espresso così circa la possibilità di rinnovare il contratto in essere tra il Comune, proprietario della struttura, e i due club: “La scelta di estendere la concessione alle società per 90 anni è subordinato alla presentazione di un progetto che deve avere caratteristiche di affidabilità - ha dichiarato il delegato di Palazzo Tursi - ma oggi siamo lontani da questo“.



Secondo Piciocchi dunque Genoa e Samp avrebbero serie possibilità di perdere la gestione del Ferraris, dal momento che a fronte di tanti buoni propositi non sono poi seguite risposte concrete: “Da tempo - ha proseguito l'assessore - l’amministrazione ha ricevuto un'importante proposta di riqualificazione da 35 milioni di euro da realizzare e autorizzare attraverso il percorso della legge stadi. Poiché la prima fattibilità era assolutamente inadeguata, visto che non presentava i requisiti minimi, abbiamo chiesto mesi fa integrazioni documentali per capire se volessero fare sul serio o no. Ad oggi queste integrazioni non sono pervenute nonostante le stiamo sollecitando”.



Per mesi le due società, unite in un comune intento, hanno provato ad acquistare in maniera partecipata lo stadio di Marassi. Tentativo andato a vuoto, poiché le proposte avanzate da Genoa e Sampdoria non hanno mai incontrato le richieste del Comune. da qui è nata l'esigenza di lasciare l'impianto in gestione ai due club per i prossimi decenni. Ma anche questa strada, a quanto pare, non appare priva di insidie.