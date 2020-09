Nella serata di oggi la Lega Serie A ha reso noti orari e date delle prime quattro giornate di campionato.



Il Genoa, impegnato al debutto in casa contro il neo-promosso Crotone, inaugurerà la stagione domenica 20 settembre alle 15. Stessa collocazione temporale anche per la prima trasferta dell'anno, quella di Napoli della domenica seguente. Nel terzo turno i rossoblù scenderanno invece in campo sabato 3 ottobre alle 18, ospitando il Torino al Ferraris, mentre lunedì 19, dopo la prima pausa per le nazionali, Criscito e compagni saranno di scena alle 20:45 al Bentegodi al cospetto del Verona di Ivan Juric.



Questo il riassunto delle prime quattro gare con i canali tv su cui vederle:



1^ GIORNATA

Domenica 20 Settembre h. 15.00 Genoa-Crotone (DAZN)



2^ GIORNATA

Domenica 27 Settembre h. 15.00 Napoli-Genoa (Sky)



3^ GIORNATA

Sabato 3 ottobre h. 18.00 Genoa-Torino (Sky)



4^ GIORNATA

Lunedì 19 ottobre h. 20.45 Verona-Genoa (Sky)