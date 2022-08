Dopo aver alzato i veli sul disegno della sua nuova prima maglia da gara, il Genoa ha svelato anche ia partire da questa sera, nella sfida di Coppa Italia con il Benevento.La curiosità maggiore, in questi casi, è sempre quella di capire quali cifre hanno scelto i nuovi arrivati.Radu Dragusin vestirà il 5, Alessandro Vogliacco il 14, Antonio Candela il 20 e Filip Jagiello il 24. Tra i pali l'1 spiccherà sulle spalle di Adrian Semper, mentre il suo collega Josep Martinez ha optato per il 22.Oltre agli epurati Hernani, Charpentier, Touré e Buksa, tutti in procinto di salutare il Grifone entro fine mese,L'esterno croato ha lasciato il 29 a Cassata potrebbe riproporre il 33 già utilizzato nella sua prima esperienza in Liguria, mentre sul 27 che comparirà sulle spalle del capitano non ci sono dubbi. L'austriaco, invece, si è visto soffiare il 3 da Czyborra e il 13 da Bani, numeri utilizzati a Francoforte, Lipsia e Salisburgo e non potrà sfoggiare neppure l'abituale 6 vestito in nazionale, poiché ritirato dai rossoblù in omaggio a Gianluca Signorini. L'ex Eintracht potrebbe quindi ripiegare sul 23, oppure sul 7 usato ad inizio carriera.