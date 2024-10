Fiorentina, Kean non parte con la squadra per Genova: le sue condizioni

GETTY

La, che sta volando con 15 reti nelle ultime 3 partite ufficiali, dovrà giocare la. Non solo Gudmundsson, quindi, fermo dalla gara di Lecce per una lesione, ma anche l'ex Juve deve alzare bandiera bianca, secondo quel che riporta Firenze Viola.Ladi Kean, che si è infortunato proprio al Via del Mare, è sotto pressione: contro la Roma l'attaccante ha stretto i denti e ha trovato una grande doppietta, ma i tanti impegni ravvicinati hanno suggerito a Palladino e al suo staff di preservarlo in vista del Torino domenica.

Al posto di Kean dovrebbe giocare l'ex di turno Kouamé; le alternative sono rappresentate da Adli o Bove sulla trequarti e Beltran da punta, ma queste opzioni sono più indietro rispetto a quella che vede l'ivoriano dal 1'.