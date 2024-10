Genoa, Gilardino esclude Balotelli: "Niente Fiorentina". Ecco quando sarà disponibile

AFP/Getty Images

Esordio rimandato. I tifosi del Genoa dovranno attendere ancora un po' prima di vedere giocare Mario Balotelli con la maglia rossoblù.Le speranze di chi ipotizzava un debutto di Supermario già domani sera contro la Fiorentina sono state infatti del tutto azzerata da quanto dichiarato da Alberto Gilardino in conferenza stampa poco fa:ha spiegato il tecnico, aggiungendo poiGilardino ha poi spiegato quale sia la condizione attuale dell'attaccante bresciano: "Mario è giunto qui molto motivato, maPensiamo quindi che lunedì, a Parma, possa essere dei nostri. Ma non è scontato. Ragioniamo giorno per giorno. Mario va tutelato in tutto e per tutto: ho avuto modo di parlare tanto con lui e so quello che può darci ma non può risolvere da solo situazioni e problemi, quindi la cosa basilare e la priorità è la squadra“.

Il debutto di Balotelli con la maglia del club più antico d'Italia potrebbe dunque avvenire lunedì sera al Tardini, nell'undicesimo turno di Serie A, o al più tardi il giovedì successivo nell'incontro casalingo contro il Como.