Genoa, Gilardino: "A Venezia tornano Bani e Zanoli. Messias e Miretti ancora fuori"

Due ottime notizie per il Genoa in vista della seconda trasferta della stagione.

Come annunciato da Alberto Gilardino durante la conferenza stampa di presentazione alla sfida di domani in casa del Venezia, il tecnico rossoblù ha rivelato che in Laguna con il resto dei compagni ci saranno anche Mattia Bani e Alessandro Zanoli, fuori da tempo a causa di guai fisici di diversa entità: "Finalmente recuperiamo Bani e Zanoli - ha annunciato il Gila - e verranno con noi a Venezia. Questa è per noi una cosa molto positiva".



Sia il centrale toscano che l'esterno emiliano sono si erano infortunati nella gara contro il Monza dello scorso 24 agosto, peraltro riportando ambedue problemi di natura muscolare. Dopo aver saltato le partite contro Verona e Roma, ora tornano entrambi abili e arruolabili.

Malgrado i due recuperi, per Gilardino l'infermeria resta comunque affollata anche se per molti si intravede la luce in fondo al tunnel: "M- ha aggiunto l'allenatore rossoblù - Mi auguro che almeno i primi tre possano essere a nostra disposizione già per l'allenamento di domenica dopo la partita col Venezia".