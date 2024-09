Genoa, Gilardino: "Malinovskyi? Spero sia meno grave del previsto, è importante per noi"

Getty Images

Dopo la sconfitta raccolta dalsul campo del, il tecnico del Grifoneha parlato con riferimento al brutto infortunio di cui si è reso protagonista. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa:"Dispiace l'infortunio di Ruslan, mi auguro sia meno grave del previsto, è importante per noi. Sulla sfida: primo tempo equilibrato, dopo l'infortunio di Ruslan nella ripresa abbiamo abbandonato la partita a tutti i livelli. Non è concepibile, è colpa mia e me ne assumo la responsabilità. C'è da lavorare tanto. Meno male che giochiamo a breve".

"Il dispiacere c'è, ma lo escludo. Siamo professionisti e dopo quell'episodio bisognava subito essere concentrati sulla partita. Abbiamo provato a cambiare qualcosa, ma non è stata una questione tattica, quanto mentale e di atteggiamento".