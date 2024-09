Genoa, infortunio-horror per Malinovskyi: gli rimane sotto la caviglia, esce in barella

Getty Images

, prima gara del sabato della quinta giornata di campionato. Il centrocampista ucraino, nel tentativo (paradossalmente pure riuscito) di sventare un cross basso dalla destra, si è gettato in scivolata, ma tutto il peso del suo corpo si è riversato sulla caviglia del suo piede d'appoggio, torcendola in maniera dolorosissima,Le telecamere, verosimilmente ignare della gravità dell'infortunio, hanno indugiato per, per poi staccare e passare al campo lungo.

Terribile infortunio alla caviglia per Malinovskyi durante Venezia-Genoa



Forza Ruslan pic.twitter.com/Fcoo9OGfQ9 — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 21, 2024

Gilardino ha dovuto inserire Pinamonti in attacco cambiando modulo mentre Malinovskyi veniva trasportatoLa stagione dell'ucraino, arrivato nell'estate 2023 e poi riscattato dal Marsiglia, era iniziata bene con cinque presenze e un assist.