Genoa, Gilardino: "Mercato? Siamo vigili, trovare uno come Gudmundsson sarà difficile"

, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio strappato a Marassi contro l'di Simone Inzaghi. L'allenatore dei rossoblù esprima la soddisfazione per il punto conquistato all'esordio nel campionato 2024/25. Queste le sue dichiarazioni:"Sono contento per Vogliacco e per la squadra: parlavamo di anima e di identità nella gara e i ragazzi sono stati grandi. Con tante difficoltà hanno reagito in maniera eccezionale, non hanno mollato di un centimetro: la partita che dovevamo fare era quella, ci siamo esaltati nelle difficoltà, questa squadra è così.

"Ci sono state tante situazioni per entrambe, giocavamo contro una squadra di un altro tasso qualitativo: abbiamo cercato di concedere il meno possibile. Abbiamo avuto diverse situazioni per far gol ma i ragazzi hanno dato tutto: hanno interpretato in modo perfetto la fase difensiva, ci sono stati momenti di gestione del gioco, sono contento".In base alle caratteristiche dei giocatori lavoriamo sui principi, la volontà quando possiamo è quella di giocare da dietro e in mezzo al campo: Malinovskyi mi dà alcune caratteristiche, Messias altre. Di fianco hanno giocatori come Badelj che ha i tempi, Frendrup ha fatto una partita incredibile nel recupero palloni: sono tutti giocatori con caratteristiche diverse, cerco il modo di lavorarci.

"Dal mercato? Siamo vigili, parlo quotidianamente col club: dopo Retegui abbiamo optato per uno simile come Pinamonti, si può inserire in modo perfetto in squadra. Andando via Gudmundsson siamo vigili, trovarne uno simile sarà difficile ma cerchiamo un collante tra centrocampo e attacco bravo nell'uno contro uno, stiamo facendo valutazioni".