Genoa, Gilardino: "Pinamonti può partire titolare, Vasquez sta bene. Ballottaggi in difesa. Su Miretti..."

Alberto, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara in casa del Monza nell'ambito della seconda giornata di campionato:"Il Monza è una squadra ostica da affrontare. L'anno scorso ci ha portato via sei punti, ha giocatori di qualità. C’è massimo rispetto da parte nostra ma la consapevolezza di andare a fare una grande partita. Sarà fondamentale l'approccio alla partita, servirà un approccio perfetto sui duelli e sulle seconde palle".- "Rimarranno indisponibili Matturro e Norton-Cuffy. Sono rientrati Ekuban e Marcandalli che hanno lavorato in gruppo".

- "Andrea è la prima settimana che si allena con la squadra, ha grande voglia di dimostrare. Non ha molti minuti nelle gambe perché non ha fatto amichevoli e non ha giocato in Coppa Italia. Può partire dall'inizio così come può subentrare. Sono valutazioni che farò nelle ultime 24 ore".- "Soprattutto un punto di partenza. Sono molto giovane e raggiungere questo numero di presenze mi rende orgogliosa. Guardo avanti, penso al presente e non guardo più indietro penso a migliorare ogni settimana per cercare di dare un super".

- "Lui può giocare in più ruoli. Può essere utilizzato anche come esterno, come quinto. E' un giocatore che attraverso le sue doti fisiche può determinare. Sta bene, ha entusiasmiamo e gli si chiede di determinare nella partita anche domani".- "Come ho già detto più volte, andando via Strootman abbiamo la necessità di prendere un giocatore in quel reparto. E' un giocatore che ha fatto vedere il suo valore nella Juventus. Ha corsa e tecnica. Un giocatore che può portare caratteristiche positive alla squadra ma al momento non so dirvi altro".

- "Ci siamo già incontrati l'anno scorso in Coppa Italia con la Reggiana ed è bello ritrovare Nesta. Sta facendo vedere ottime cose, è un ragazzo perbene. Mi ricordo sia l’esperienza mondiale ma soprattutto quella al Milan quando io arrivai giovane e lui, insieme agli altri, mi diede una mano. Loro hanno tanti giocatori che sono tre anni che giocano insieme, sarà una partita molto aperta ed equilibrata".- "Dipende da cosa si intende per trequartista. Possono anche essere le mezzali di inserimento di qualità tecnica, giocatori anche bravi nell'uno contro uno. Questi giocatori a me piacciono molto. Messias, per esempio, può ricoprire quel ruolo andando a difendere da mezzala e, quando recuperiamo palla, poter giocare fra le linee".

- "Dietro ho scelta in questo momento. De Winter e Vogliacco stanno bene così come Bani e Vasquez. Martin, Sabelli e Zanoli pure. Ci saranno dei ballottaggi in difesa, saranno valutazioni che farò anche pomeriggio. Un'idea ce l'ho, farò le ultime valutazioni".