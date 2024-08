Getty Images

Genoa, Gilardino: "Ringrazio Gudmundsson ma anche lui ci deve essere riconoscente: voltiamo pagina" VIDEO

Il recentissimo addio al Genoa di Albert Gudmundsson è stato l'inevitabile tema principale della conferenza stampa tenuta da Alberto Gilardino alla vigilia del debutto in campionato dei rossoblù.



"Premetto che Albert nell'ultimo periodo è stato lontano dal campo perché ha affrontato un percorso di riabilitazione per smaltire un problema all'adduttore - ha anticipato il tecnico del Grifone, che poi ha aggiunto - Per ciò che ha fatto vedere e per quello che ha dato al Genoa lo devo ringraziare. Ma credo che tutti noi, e mi riferisco al popolo genoano, a me, al mio staff, ma anche e soprattutto ai compagni, gli abbiamo dato tanto. Se in questi anni ha saputo esprimersi su certi livelli il merito è di tutti. Oggi Albert è il passato, il presente si chiama Genoa. Guardiamo avanti e manteniamo intatto il DNA che ha avuto sempre questa squadra da quando sono qua. Ho sempre detto che i singoli fanno la differenza, ma anche che il gruppo è ciò che conta di più".



L'ex centravanti di Milan e Fiorentina ha poi spiegato come si sta muovendo la società nel tentativo di sostituire l'islandese: "Siamo vigili sul mercato, anche se sarà difficile, se non quasi impossibile, trovare giocatori con le caratteristiche di Albert. Cerchiamo un giocatore che sappia legare attacco e centrocampo ma ci ricordiamo tutti com'era Albert due anni fa e che giocatore è diventato oggi. Il merito è dell'ambiente che ha trovato e che gli ha permesso di crescere".



Gilardino ha poi parlato anche dei nuovi acquisti Brooke Norton-Cuffy e Andrea Pinamonti: "Norton-Cuffy ha superato le visite mediche ma purtroppo si porta dietro un problema al piede e dunque avrà bisogno di un programma di rientro di cui a oggi non so darvi le tempistiche. Continuerà ad allenarsi a parte ancora per un po'. Sono felice dell'arrivo di Pinamonti perchè dal momento in cui è andato via Retegui c'era la volontà di trovare un giocatore con caratteristiche che potesse abbinarsi bene con Ekuban, Messias e Vitinha. Lui è un profilo ideale per noi".



Sul mercato in generale, il tecnico ha infine aggiunto: "Come ho detto la scorsa settimana dobbiamo aspettare la fine del mercato. Mi auguro possano esserci altri inserimenti oltre che a livello tecnico anche numerico. Anche domani, come già successo in Coppa Italia, porterò in panchina sette ragazzi della Primavera. Ad oggi siamo corti ma chi andrà in campo domani sono convinto che farà bene. Per Pinamonti non credo che si siano i tempi tecnici per mandarlo in campo. In caso contrario ci sarebbe di grande aiuto".