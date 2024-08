Getty Images

è pronto a iniziare la sua seconda avventura con la maglia del Genoa.L'attaccante trentino, prelevato dal Sassuolo, è arrivato questa mattina in città e poco prima dell'ora di pranzo si è recato presso la clinica convenzionata del club rossoblù nel ponente genovese per sottoporsi al rituale delleSe tutto procederà senza intoppi, il giocatore già in serata firmetà il contratto che lo legherà nuovamente al Grifone e Alberto Gilardino potrà averlo a disposizione per la sfida di domani sera al Ferraris contro l'Inter che inaugurerà la Serie A.

Pinamonti, che fu già rossoblù nella stagione 2019-20, segnando 7 reti in 34 gare tra campionato e Coppa Italia, arriva incon il Genoa che verserà subito 2 milioni nelle casse dei neroverdi emiliani ed eventualmente altri 14 il prossimo giugno.