Genoa, la cessione di Gudmundsson spacca i tifosi: chi mugugna e chi guarda avanti

Getty Images

C'era da aspettarselo. Anzi, per certi versi era quasi inevitabile. La cessione dialla, seguita a quelle di Mateoall'e di Josepall'sta creandotra ildelDa quando ieri sera la notizia del raggiunto accordo tra la Viola e l'attaccante islandese è diventata di pubblico dominio, un tranquillo Ferragosto di pre-campionato si è trasformato in un'incandescente anti-vigilia di pallone.Molti, moltissimi quelli, lasciati da genoanicon la società per un mercato estivo considerato più di indebolimento che di rafforzamento. Ma adirati anche con lo stesso giocatore, tacciato die subissato di insulti, improperi e, nel peggiore dei casi, anche destinatario di auguri poco piacevoli. A non essere graditi sono stati tempi ma anche modi in cui quest'ultima separazione si è consumata, dopo un estenuante tira e molla durato per buona parte dell'estate e risoltosi soltanto a due giorni dall'esordio in campionato e dopo che i sostenitori rossoblù avevano fatto registrare un nuovostorico didi buona parte della piazza rossoblù è poi anchegiocatore che in molticonsideranodei suoi più recenti predecessori.

A far da contraltare alle migliaia di messaggi negativi e di accusa, ce ne sono però almeno altrettanti più. Diversi utenti sottolineano come tutti i club italiani abbiano la necessità dii propri gioielli per mandare i, senza necessariamente perdere di competitività. L'esempio più proposto è quello dell', capace di raggiungere risultati straordinari sul campo non scendendo a compromessi con il bilancio. Altri ancora confidano negli ultimi 15 giorni di mercato per assistere a qualche colpo a sorpresa da parte di una proprietà che anche a gennaio ha saputo come far felici i propri sostenitori.

Infine c'è una terza fazione, forse la più numerosa. E' quella formata da. Rispolverando i tanti campioni transitati dalla Genova rossoblù nel corso della storia del club più antico d'Italia, costoro ricordano come la passione per il Grifone sia sopravvissuta nei decenni ad addii ben più dolorosi, citando i vari. E di sicuro lo farà anche adesso che tre dei protagonisti principali della fantastica stagione passata si sono diretti verso altri lidi.