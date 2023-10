Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, ha parlato dopo il pareggio contro l'Udinese a Dazn:



"Devo fare ulteriori complimenti ai ragazzi, era una partita difficile e venivamo ad incontrare una squadra in difficoltà ma fisica e di gamba. Abbiamo tenuto il campo, l'unico rammarico è di non averla chiusa e il gol nel finale un po' ingenuo. Gudmundsson e tutta la squadra hanno fatto bene, sono stati costanti dentro la partita e abbiamo dimostrato di esserci dopo che due giorni fa avevamo giocato un'altra partita. Abbiamo dimostrato di essere in campo, di tenerlo bene, ci è stato annullato un gol. La squadra sta bene, è vogliosa di giocarsi le partite sia in casa che fuori".