Genoa, gli auguri di Gilardino ai tifosi: "Assieme possiamo fare grandi cose"

Marco Tripodi

17 minuti fa



Nel corso dei festeggiamenti per il 131° club del club più antico d'Italia, anche l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, ha voluto fare il suo regalo al popolo del Grifone.



Salendo sul palco allestito nella centralissima Piazza De Ferrari, cuore della festa rossoblù, il tecnico piemontese ha promesso: “Quello che cerchiamo di fare con tutto il cuore è metterci passione, confrontandoci sempre ai massimi livelli. Cerchiamo di trasmettere passione, la stessa che avete voi. Insieme possiamo fare grandi cose. Ci saranno momenti di difficoltà ma se rimaniamo uniti, se ci supportate come avete fatto in questi due anni faremo grandi cose”.