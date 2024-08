Getty Images

Genoa, Gudmundsson: "Dispiace per come è finita, sono rimasto anche nelle difficoltà. Un giorno mi capiranno"

un' ora fa



A margine della sua presentazione ufficiale ai giornalista in qualità di nuovo giocatore della Fiorentina, Albert Gudmundsson ha avuto modo di parlare in esclusiva ai microfoni di Sky Sport anche del suo rapporto con gli ormai ex tifosi del Genoa.



"Da quando sono arrivato in Italia, ho adorato giocare a Genova. Ho amato la città, i tifosi, lo staff. È un po’ un peccato per come sia finita. Credo che nessuno a Genova possa mettere in dubbio la mia lealtà per il club, sono rimasto quando siamo retrocessi in Serie B perché volevo aiutare a far tornare il club dove merita di stare, cioè in Serie A, poi sono rimasto un altro anno nonostante avessi offerte per andare via. Questa estate ho sentito che era il momento giusto per andare via e per entrambe le parti era la cosa migliore. Ho comunque ottimi rapporti con tutte le persone di Genova: tifosi, compagni, staff. Un giorno so che mi capiranno, anche se ora è difficile"