Genoa, l'erede di Gudmundsson può arrivare ancora dal nord Europa

41 minuti fa



Sostituito Mateo Retegui con Andrea Pinamonti, sistemate la porta con Pierluigi Gollini e le fasce laterali con Alessandro Zanoli e Brooke Norton-Cuffy, il Genoa affronta gli ultimi dieci giorni di mercato con l'imperativo di trovare colui che possa raccogliere il testimone lasciato libero da Albert Gudmundsson.



Per surrogare alla partenza dell'islandese passato alla Fiorentina, il Grifone starebbe pensato a un giovane centrocampista offensivo nato in Svezia ma domiciliato in Spagna. Si tratta del 20enne Williot Swedberg del Celta Vigo, giocatore estremamente tecnico e con un'ottima intesa con la porta avversaria, già nel giro della nazionale maggiore.