Genoa, Gudmundsson: "Per sempre grato a Gilardino"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di nuovo giocatore della Fiorentina, Albert Gudmundsson ha avuto modo di rispondere anche a una domanda sul suo ex allenatore al Genoa, Alberto Gilardino, e di quanto l'ex centravanti viola lo abbia fatto crescere: "Fin dalle prime settimane di allenamento - ha raccontato l'islandese - Gilardino è sempre stato severo con me. Facevamo esercizi sulla finalizzazione e mi diceva che bisogna sempre prendere lo specchio della porta e di quanto sia importante avere il fiuto del gol. Mi ha aiutato molto e sarò sempre riconoscente nei suoi confronti. Creare occasioni è tra le mie qualità. Il Genoa mi ha dato molta libertà per trovarmi lo spazio e creare spazi per i compagni”.