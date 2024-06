Genoa, possibile futuro in Veneto per Yeboah

Getty Images

Tra i molti giocatori di proprietà del Genoa che stanno per ritornare alla base dopo i rispettivi periodi in prestito altrove c'è ancheL'attaccante 24enne italo-ghanese ha trascorso l'ultima stagione tra Montpellier e. Se l'esperienza in Francia si è rivelata del tutto deludente, con un solo gol segnato nelle tredici occasioni in cui è sceso in campo, di tutt'altro segno è stata l'avventura in Belgio, doveNumeri che sanno di rinascita per un ragazzo che il Genoa acquistò nel gennaio 2022 con grandi aspettative ma che in rossoblù ha reso molto al di sotto di quanto ci si aspettava.

Proprio. Difficilmente infatti Yeboah farà parte dell'organico a disposizione di mister Gilardino ma potrebbe essere comunque protagonista nel nostro campionato.che spesso nel recente passato ha trovato rinforzi nella Genova rossoblù,neo-promosso in Serie A e unica squadra a cui Yeboah ha saputo far gol indossando la maglia del Grifone.