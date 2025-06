Napoli, De Bruyne è atterrato a Roma: visite mediche e poi la firma

Il Napoli è pronto a chiudere il suo nuovo super colpo a centrocampo e dopo settimane di rumors e contatti oggi è ufficialmente iniziata l'era di Kevin De Bruyne in maglia azzurra. Il centrocampista belga, svincolato al 30 giugno 2025 dal Manchester City è pronto a firmare a parametro zero con il club di Aurelio De Laurentiis e oggi sosterrà le visite mediche di rito a Roma prima di recarsi presso la sede della FilmAuro per mettere nero su bianco la firma sul suo nuovo contratto.Una volta completata l'operazione di sbarco Kevin De Bruyne si recherà immediatamente presso la clinica Villa Stuart di Roma dove si sottoporrà alle visite mediche sportive di rito oltre che l'idoneità sportiva.

Ci siamo, Kevin De Bruyne è ufficialmente atterrato in Italia. Il suo aereo è infatti atterrato presso l'aeroporto di Roma Fiumicino alle 9.08.De Bruyne, se tutto andrà per il meglio, firmerà un contratto della durata. In più per il centrocampista classe 1991 scatterà unconsistente che dovrebbe toccare i 10 milioni di euro al netto delle commissioni.