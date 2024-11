Genoa, i convocati per il Como: nessuna novità rispetto a Parma

Getty Images

Sono 24 i giocatori del Genoa che Alberto Gilardino ha convocato in vista della sfida di questa sera in programma alle 20:45 al Luigi Ferraris contro il Como e valida per il 12° turno di Serie A.Come preannunciato ieri dallo stesso tecnico, nessuno dei nove infortuni già assenti a Parma lunedì scorso è riuscito a recuperare in tempo per la sfida odierna. I convocati sono dunque i medesimi che hanno partecipato soltanto tre giorni fa alla trasferta in terra emiliana.Questo l'elenco completo dei convocati rossoblù:: Leali, Sommariva, Stolz: Ahanor, Marcandalli, Martin, Matturro, Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Zanoli

: Badelj, Bohinen, Frendrup, Kassa, Masini, Melegoni, Miretti, Thorsby: Accornero, Balotelli, Ekhator, Pereiro, Pinamonti