Genoa-Como: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Sarà la sfida salvezza tra Genoa e Como a inaugurare già giovedì sera il 12° turno di Serie A. Al Ferraris liguri e lariani si affrontano con l'intento di conquistare punti preziosi per allontanarsi da una posizione in classifica che attualmente li vede appaiati, assieme anche a Cagliari e Parma, a quota nove punti, con appena una lunghezza di vantaggio sul trio Lecce-Monza-Venezia che chiude la graduatoria. Le due squadre arrivano all'appuntamento con animi contrapposti. Il Genoa, dopo la buona prova, pur con sconfitta, contro la Fiorentina ha ritrovato lunedì sera la vittoria imponendosi al Tardini; il Como è invece nel pieno di una crisi che lo ha visto conquistare un solo punto nelle ultime cinque gare.

Partita: Genoa-ComoData: giovedì 7 novembre 2024Orario: 20:45Canale tv: DAZN, DAZN 1 (214 su Sky)Streaming: DAZN.Leali; Vogliacco, Vasquez, Matturro; Zanoli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Ekhator, Pinamonti. All. Gilardino.Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Alberto Moreno; Engelhardt, Mazzitelli; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. C. Fabregas.Dopo tanti passaggi a vuoto, Alberto Gilardino sembra aver finalmente trovato la quadra di una formazione ancora alle prese con tantissimi infortuni. L'ultimo potenziale recuperabile potrebbe essere Mattia Bani, che in ogni caso non avrebbe comunque una maglia da titolare. Panchina iniziale anche per Mario Balotelli che dopo i dieci minuti di Parma può ambire al massimo ad aumentare il proprio minutaggio. L'unico dubbio, rispetto all'11 visto all'opera dal 1' al Tardini riguarda il titolare della corsia di destra, con Zanoli in vantaggio su Sabelli. Per Fabregas gli unici assenti dovrebbero essere i lungodegenti Van der Brempt, Sergi Roberto e Perrone. Confermati i tre trequartisti (Strefezza, Nico Paz e Fadera) alle spalle di Patrick Cutrone. In porta l'ex sampdoriano Audero appare in netto vantaggio su Pepe Reina.

La sfida fra Genoa e Como sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.- Genoa-Como sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La telecronaca di Genoa-Como su Dazn sarà affidata a