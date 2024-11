Il fulmine a cielo sereno che nella giornata di ieri ha sconvolto l'orizzonte del Genoa non è affatto piaciuto ai tifosi rossoblù.Non appena la notizia ha cominciato a diffondersi, per ore in città e sul web non si è parlato d'altro.. La rabbia e la delusione dei tifosi ha raggiunto il culmine attorno alle 17 quando il post con cui il Genoa annunciava ufficialmente l'esonero del Gila è stato subissato di insulti e di critiche.portando la squadra prima a un immediato ritorno in Serie A e poi ad una salvezza tranquillissima l'anno successivo. E anche quei pochi che comunque non contestano l'esonero in sé, non si trovano d'accordo su tempi e modi in cui esso è avvenuto: a 5 giorni dalla gara cruciale con il Cagliari e al termine di una sosta per le nazionali che da questo punto di vista sarebbe dovuta essere sfruttata diversamente.

, ricaduta su un tecnico la cui esperienza nel calcio italiano è limitata alla carriera da giocatore. Un nome, quello di Vieira, certamente importante nel mondo del pallone ma che a molti rievoca i fantasmi di quanto avvenuto tre anni fa, quando la 777 Partners, appena insediatasi alla guida del club, mandò via Davide Ballardini per puntare su Andreji Shevchenko, tecnico per la verità con molta meno esperienza dell'ex centrocampista francese. Una mossa che diede i suoi frutti più amari in primavera, con la retrocessione in B del Grifone.

Le contestazioni e i mugugni della tifoseria rossoblù sono infine sfociati in serata nell'affissione di un lungo striscione bianco fuori dal palazzo della Regione Liguria nella centralissima Piazza De Ferrari:. Esplicito il riferimento all'amministratore delegato del club, Andres Blazquez, ritenuto il maggior responsabile della cacciata in Alberto Gilardino e invitato senza mezzi termini a dimettersi dal ruolo.