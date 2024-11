Clamoroso Genoa: esonerato Gilardino, al suo posto arriva Patrick Vieira

Getty Images

Un fulmine a ciel sereno, in un momento quanto mai delicato e paradossalmente in clamoroso ritardo rispetto all'inizio di una sosta per le nazionali che ci sta già portando verso la ripresa del campionato. In casaè partita una nuova rivoluzione e in questa nuova parte di stagione non ci sarà piùcome allenatore. In questo ora, infatti, l'allenatore italiano e la società rossoblu sono arrivati allo scontro che ha portato all'esonero dell'ex-Violino.Al suo posto, secondo quanto riportato da Relevo, la nuova società ha già scelto il sostituto. Si tratta dell'ex centrocampista di Inter e Juventus fra le altre, ma anche di Manchester City, Arsenal e Francia,. Da allenatore ha completato il percorso di crescita nel City Group fra Manchester City e New York City FC salvo poi prendere le redini di Nizza, Crystal Palace e, nella passata stagione, Strasburgo.

In passato è stato compagno di squadra di, uno degli ultimi acquisti del club rossoblu, sia nell'Inter che nel Manchester City e il rapporto, fra compagni di squadra, non fu idilliaco al punto da aver dichiarato ai tempi dei Citizens che: "Mario non è adatto agli sport di squadra". E il rapporto fu complicato anche al Nizza da allenatore con SuperMario che dichiarò: "Me ne andai solo per Vieira, non ero daccordo col suo modo di giocare". Una partenza già in salita?