, giovane e sfortunata tifosa del Genoa scomparsa tragicamente qualche mese fa. A realizzarlo è il gruppo di sostenitori rossoblù Clan dei Grifoni con la partecipazione dell'Unicef.“Quello che– spiegano i responsabili del gruppo Clan dei Grifoni - è, quindi, ancora piùIl nostro meraviglioso compito di adulti è, in primis, garantire un futuro il più possibile sereno alle nuove generazioni. E' con questo intento che il Clan dei Grifoni e UNICEF promuovono il primo Concorso Letterario ed Artistico per piccoli e grandi Grifoncini, dedicato a Nora, piccola tifosa rossoblù per sempre nei nostri cuori”.Il contest prevede, entrambe riservate a ragazzi delle scuole elementari e medie. I bambini fino a 10 anni potranno dare libero sfogo alla propria vena illustrativa presentando un disegno, a colori o in bianco e nero, raffigurante un angolo rappresentativo del quartiere in vivono con un elemento aggiuntivo che faccia chiaro riferimento al Genoa, come uno stemma, una bandiera, uno striscione o una sciarpa. Ai ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni sarà invece richiesto di scrivere una poesia o un componimento di circa 200 parole e con non più di sei frasi, dedicato alla passione per il Grifone contenente almeno una volta le parole amore, fratellanza e universale.Il concorso è aperto a privati, scuole e associazioni e, nelle intenzioni degli organizzatori, verrà riproposto a cadenza annuale. “Oltre a tramandare il ricordo della piccola Nora,Ma anche promuovore, tramite la passione sportiva, valori universali di Pace, Amicizia e Fratellanza; unire generazioni attorno ad un tavolo di dialogo e passione; rappresentare scorci e quartieri della nostra bellissima città promuovendone l’immagine. E ovviamente rafforzare la passione per il nostro meraviglioso Grifone”.In sede di premiazione, in data ancora da stabilire, ai tre primi classificati per ogni sezione, sarà consegnato un premio. I lavori saranno giudicati da una giuria composta da due docenti di Scuola Elementare, altrettanti docenti di Scuola Media e un presidente. Vi sarà, inoltre, la sicura adesione dei Responsabili Clan dei Grifoni - Tifosi Genoa CFC 1893, una Rappresentanza Unicef e la presenza dei genitori di Nora.Il materiale, corredato dalle generalità del piccolo autore, dovrà essere recapitato entro il 28 febbraio prossimo a “Clan dei Grifoni concorso Unicef presso BdS Fight Store - Via Felice Cavallotti 39r 16146 Genova" oppure inviando una mail con allegata l'opera a " info@bdsstore.it con oggetto Concorso Unicef Clan dei Grifoni".