Finalmente una buona notizia dall'infermeria per Alberto Gilardino e il suo Genoa.

Dopo settimane trascorse in disparte ieri, nel primo allenamento della settimana che condurrà alla sfida di domenica pomeriggio in casa del Frosinone, Junior Messias si è allenato regolarmente con il resto dei compagni.



Un rientro importante quello del trequartista brasiliano arrivato in estate dal Milan, e non solo per il valore del giocatore in sé. Allo Stirpe, infatti, i rossoblù dovranno rinunciare in attacco sia al lungodegente Mateo Retegui, ancora alle prese con il fastidio al ginocchio che lo tormenta ormai da quasi due mesi, sia ad Albert Gudmundsson, finito KO nei giorni scorsi a causa di un problema muscolare ai flessori della coscia.



Messias in vista della trasferta in Ciociaria si candida dunque per una maglia da titolare, eventualità che rappresenterebbe per lui il debutto dal primo minuto con i colori del Grifone. Fin qui, infatti, l'ex Crotone ha disputato complessivamente una mezzora scarsa, e sempre da subentrante, nelle gare con Roma e Udinese, riuscendo comunque ad andare in rete contro i giallorossi.